História do Brasil: governo de João Goulart

Governo de João Goulart: um resumo

O governo de João Goulart se iniciou no ano de 1961 e terminou no ano de 1964, com a eclosão do golpe militar.

O tópico é abordado com frequência por questões de história do Brasil dentro das mais variados provas nacionais, com uma destaque para os vestibulares, os concursos e a prova do ENEM.

Quem foi João Goulart?

João Goulart, cujo nome completo é João Belchior Marques Goulart, nasceu no ano de 1919. O futuro presidente estudou direito em Porto Alegre e se destacou no cenário político ao lado de Getúlio Vargas, de quem era amigo e parceiro político.

Goulart morreria na Argentina, país no qual vivia como um refugiado da Ditadura Militar, no ano de 1976.

Governo de João Goulart: introdução

Também conhecido como Jango, João Goulart venceu duas eleições como vice-presidente, a primeira com o presidente Juscelino Kubitschek, em 1955, e a segunda em 1960, como vice de Jânio Quadros. Jango assumiria o cargo de presidente após a renúncia de Quadros, que aconteceu no ano de 1961.

Porém, a vida política de Jango havia se iniciado muitos anos antes. Em 1946, Jango havia fundado o Partido Trabalhista Brasileiro e se tornaria presidente nacional do mesmo entre os anos de 1952 e 1964.

Governo de João Goulart: características

Quando Jango assumiu a presidência, encontrou dois fortes grupos de oposição: a UDN (União Democrática Nacional) e os militares. Por outro lado, os operários, os sindicatos e os estudantes apoiavam o novo presidente.

João Goulart assumiu o governo em meio à uma grande crise política e econômica. Embora tenha tentado realizar diversas mudanças, renovar o país, reformar da Constituição e consolidar reformas de base, como a reforma agrária, Jango não conseguiu cumprir com as suas metas, principalmente devido à pressão dos grupos de oposição. Ao fim do seu governo, o país possuía uma alta dívida externa e a inflação havia atingido 70%.

Governo de João Goulart: fim

O fim do governo de Jango aconteceu no ano de 1964, quando um golpe militar articulado pelos seus adversários o derrubou da presidência

Posteriormente, João Goulart seria acusado de ser um comunista e, dessa maneira, o ex-presidente precisou sair do país, buscando refúgio no Uruguai e na Argentina.