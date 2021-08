História Geral: a Guerra de Trincheiras

A Guerra de Trincheiras: tudo o que você precisa saber

O termo “guerra de trincheiras” se refere à uma modalidade de combate que foi utilizada na segunda fase da Primeira Guerra Mundial.

A Guerra de Trincheiras é cobrada com frequência em questões de história geral das principais provas do país.

Assim, para que você garanta um alto desempenho em suas provas, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o tema.

A Guerra de Trincheiras: definição

O termo “Guerra de Trincheiras” se refere à uma das fases da Primeira Guerra Mundial, conflito que ocorreu entre os anos de 1914 e 1918. Nessa fase, algumas táticas que mudaram os rumos do conflito foram adotadas.

A Guerra de Trincheiras: fase anterior

A Primeira Guerra Mundial foi caracterizada por uma fase anterior aquela da Guerra de Trincheiras: a Guerra de Movimento. Essa tática era baseada em muita movimentação por parte das tropas, conflitos em campo aberto, uso de cavalos pela Alemanha para atacar a França, muita rapidez no transporte da artilharia e ataques rápidos.

Você Pode Gostar Também:

A Guerra de Trincheiras: contexto histórico

Durante a Primeira Guerra Mundial, os oponentes se dividiram em dois grupos: um deles formado pelo Império Alemão, Império Austro Húngaro e pela Itália (Tríplice Aliança) e outro formado por Reino Unido, França e Rússia (Tríplice Entente).

Os dois grupos disputavam recursos econômicos e áreas diversas de interesses além de outras questões de identidade envolvendo os seus impérios.

As batalhas realizadas em campo durante a “Guerra de Movimento” provocaram milhares de mortos e perdas de poderio militar que afetaram os dois grupos. Ainda, outra desvantagem dessa tática era o fato de que os exércitos precisavam constantemente defender suas posições conquistadas.

Assim, os países sentem a necessidade de mudar de tática, iniciando a Guerra de Trincheiras. Nessa fase, milhares de trincheiras foram construídas: essas eram valas grandes protegidas com sacos de areia, arame farpado. Os soldados ficariam dentro delas e, a partir daí, os mesmos conseguiam observar de forma privilegiada a aproximação de tropas inimigas, bloqueando os ataques quando necessário.

A Guerra de Trincheiras: características

O uso das trincheiras conseguiu manter as infantarias afastadas das posições que haviam sido conquistadas durante a “Guerra de Movimento”. Porém, os soldados viviam em péssimas condições dentro das trincheiras, sofrendo com diversas doenças, com a falta de higiene e com a falta de alimentos.