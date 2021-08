Histórico: Rebeca Andrade garante ouro no salto feminino; veja vídeo

É ouro em Tóquio! Na manhã deste domingo (1), Rebeca Andrade fez história na ginástica brasileira e conquistou medalha de ouro no salto feminino. Aos 22 anos, é a primeira brasileira a ganhar duas medalhas em apenas uma edição das Olimpíadas. Antes do ouro, ela já havia garantido a prata na final do individual geral.

A final do salto feminino aconteceu logo cedo, às 5h52 da manhã no horário de Brasília (e às 17h52 em Tóquio). Mas valeu valeu a pena acordar cedo: com 15.083 pontos, Rebeca ocupou o primeiro lugar do pódio e cantou o hino brasileiro. A americana Mykayla Skinner garantiu o segundo lugar com 14,916 e Seojeong Yeo, da Coréia do Sul, levou o bronze com 14,733. Veja vídeo:

Será que eu tô chorando, Brasil??? Rebeca, você é ouro! Você é histórica! ????????‍♀️????✨ #OlimpíadasNaGlobo pic.twitter.com/aRqeP7lhIY — TV Globo em ???? (@tvglobo) August 1, 2021

Em entrevista ao Globo Esporte, Rebeca parecia tranquila e falou sobre a importância da representatividade feminina no esporte. “Me sinto muito orgulhosa de mim porque acho que consigo representar toda a força da mulher e é muito gratificante. As pessoas sabem como é difícil estar aqui. Como é difícil trazer duas medalhas. É muito esforço, muito trabalho. Fico muito feliz por representá-las”, afirmou.

A paulista ainda pode sair de Tóquio com mais uma medalha. Ela irá disputar a final do solo na segunda-feira (2), a partir das 5h57 no horário de Brasília.