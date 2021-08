Homem de 47 anos morre em capotamento no Benedito Bentes; Dois ficam feridos

Três equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, no início da tarde desta quinta-feira, 12, para socorrer as vítimas de um acidente, registrado na Avenida Cachoeira do Meirim, na rodovia AL 105, próximo ao Rio do Meio, no Benedito Bentes. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o motorista de uma caminhonete (L200),…

Três equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, no início da tarde desta quinta-feira, 12, para socorrer as vítimas de um acidente, registrado na Avenida Cachoeira do Meirim, na rodovia AL 105, próximo ao Rio do Meio, no Benedito Bentes.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o motorista de uma caminhonete (L200), que seguia no sentido São Luís do Quitunde/Maceió, tentou desviar de um buraco, quando perdeu o controle da direção e o veículo capotou. Inicialmente havia a informação de três pessoas feridas.

No entanto a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros confirmou nesta tarde que um homem de 47 anos morreu no local. Trata-se de Manoel Cardoso dos Santos Neto.

Vando Costa de Almeida, que dirigia a caminhonete, foi socorrido pela USA 10 do Samu. Já Gabriel Antônio da Silva Farias, de 15 anos, ficou gravemente ferido. Ele sofreu um corte contuso na cabeça e suspeita de fratura na perna esquerda e também na região lombar da coluna vertebral. O rapaz foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Ainda segundo a assessoria dos bombeiros, houve vazamento de combustível que foi contido com a utilização de areia. A guarnição do ABS 12 desativou a bateria do veículo, modelo L200.

Matéria atualizada às 17h28.