Homem é executado a tiros quando jogava lixo na porta de casa no José Tenório

Um homem, que não teve a identidade confirmada, foi executado a tiros no início da tarde desta terça-feira, 10, no conjunto José Tenório, no bairro da Serraria, em Maceió.

Segundo informações de testemunhas, a vítima – que mora em um prédio na localidade – teria ido até a frente do imóvel jogar o lixo, quando um carro modelo Fox, de cor prata e placa não anotada, se aproximou e dois homens começaram a disparar.

O homem ainda tentou correr, mas foi atingido e caiu. Neste momento, os algozes teriam disparado contra a sua cabeça e depois fugido tomando destino ignorado.

Polícia Militar, Polícia Civil e Institutos de Criminalística e de Medicina Legal estiveram no local para os procedimentos necessários.

Até o momento nenhuma hipótese, inclusive a de latrocínio, está descartada. Câmeras de monitoramento de trânsito que existem na região, podem auxiliar na identificação dos criminosos.