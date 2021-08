Homem é preso após abusar sexualmente da própria filha

Um homem foi preso acusado de estuprar a própria filha, uma adolescente de 14 anos, no bairro do Benedito Bentes, na periferia de Maceió. O nome do suspeito não pode ser divulgado pela imprensa devido a lei do Abuso de Autoridade. De acordo com informações contidas no relatório oficial do Centro Integrado de Operações em…

Danielle Silva/Alagoas24Horas/Arquivo

Um homem foi preso acusado de estuprar a própria filha, uma adolescente de 14 anos, no bairro do Benedito Bentes, na periferia de Maceió. O nome do suspeito não pode ser divulgado pela imprensa devido a lei do Abuso de Autoridade.

De acordo com informações contidas no relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime foi registrado aproximadamente às 16h10, nas imediações de um campo de futebol society.

O Batalhão de Polícia Escolar (BPEsc) informou que recebeu denúncia sobre o fato. A guarnição se dirigiu ao Hospital da Mulher, no bairro do Poço, onde conversou com a vítima e a mãe. Os policiais confirmaram o ocorrido e realizaram buscas pelo suspeito, que foi encontrado.

A adolescente foi submetida aos devidos procedimentos médicos para avaliação de seu estado de saúde. Ela também foi acompanhada pelo Conselho Tutelar. O suspeito, por sua vez, foi conduzido à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, onde foi autuado.