Um homem foi preso nesta segunda-feira (30) suspeito de estuprar a enteada com deficiência mental, que possui 8 anos de idade. O crime aconteceu em São Luís (MA). As informações são do G1.

Confirmado o crime com o médico-legal e após a identificação do suspeito, um mandado de prisão foi expedido. O homem foi levado para a Unidade Prisional de Itapecuru-Mirim onde fica à disposição da Justiça.