Homem é preso suspeito de esfaquear esposa e incendiar casa do casal

Um homem foi preso nesta quinta-feira (19) suspeito de esfaquear a esposa e atear fogo na casa do casal em Campina Grande (PB). As informações são do G1.

A PM informou ao site que o suspeito teria chegado em casa alcoolizado e esfaqueou a esposa após uma briga. A mulher conseguiu escapar de casa e os vizinhos chamaram a polícia. O homem também ateou fogo na casa, que foi parcialmente destruída.

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de tentativa de feminicídio e incêndio criminoso. Ele foi levado para Central de Polícia Civil de Campina Grande. A mulher está no hospital e não corre risco de vida.