Homem é preso suspeito de estuprar filhas por mais de 10 anos

Um homem de 35 anos foi preso nesta sexta-feira (20) suspeito de estuprar as próprias filhas por mais de 10 anos no Distrito Federal. As menidas de 12 e 14 anos relataram os abusos para a mãe, que fez a denúncia. As informações são do G1.

O delegado responsável pelo caso relatou ao G1 que as jovens relataram que os abusos começaram quando tinham 10 anos de idade. “Elas não aguentavam mais passar por aquilo e contaram os fatos à mãe”, disse Ricardo Vianna.

Os investigadores também irão apurar se a outra filha do casal, de apenas cinco anos, sofreu algum abuso. Ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável.