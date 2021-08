Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (24) suspeito de matar uma cadela com um amortecedor de carro. O crime aconteceu em SantaLuz (BA) e as informações são do G1.

O suspeito teria se revoltado após o animal ter latido e corrido atrás da carroça onde ele estava. O animal pertencia a uma mulher que mora em Santaluz.

O homem foi preso em flagrante por maus tratos a animais e levado para a Delegacia.