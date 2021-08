Homem é preso suspeito de matar gato com tiro após animal sujar casa dele

Um homem de 58 anos foi preso neste sábado (14) suspeito de matar um gato com um tiro de espingarda em Rio Verde (GO). De acordo com informações do G1, o homem teria disparado após o animal entrar na casa dele e sujá-la.

Uma denúncia anônima foi recebida pela Polícia Militar. “Entramos na casa desse indivíduo e encontramos ele ali, muito frio, em momento nenhum negou que seria o autor. Encontramos munições, inclusive uma deflagrada, ainda quente. E no telhado encontramos a arma no telhado”, contou o tenente Tiago Nogueira Chaves ao G1.

A esposa do suspeito reclarou da prisão. “Ela disse não seria justo prender o marido, porque o gato tinha sujado a casa. Ela usou a expressão: ‘Então quer dizer que o gato pode entrar aqui em casa, sujar e eu não posso fazer nada?’”, declarou o policial ao site.

O homem foi autuado por maus-tratos e posse ilegal de arma. Ele já tinha passagens por perturbação ao sossego e tentativa de homicídio.