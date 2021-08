Homem é preso suspeito de matar namorado da ex-companheira em Jacobina

Um homem de 21 anos foi preso nesta terça-feira (10) suspeito de matar o namorado da ex-companheira na cidade de Jacobina (BA). O crime aconteceu no dia 23 de julho. As informações são do G1.

A vítima estava em um bar da cidade quando o suspeito invadiu o lugar e atirou contra ele. Os dois tinham um desentendimento pelo fato do suspeito não aceitar que a ex mantinha uma relação com a vítima.

O rapaz foi encaminhado à delegacia após o mandado de prisão preventivo ser expedido. Ele será levado para o sistema prisional.