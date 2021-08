Um homem de 27 anos foi preso em flagrante suspeito de ter mordido a orelha de um cachorro que levava no ônibus nesta terça-feira (17). O crime aconteceu no Distrito Federal e as informações são do G1.

O homem também teria tentado enforcar o animal com um cinto e depois colocá-lo em uma mochila. O motorista e cobradora interviram na situação e chamaram os policiais civis.

O homem foi indiciado na lei de crime ambientais e pode pegar até cinco anos de prisão.