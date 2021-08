Homem fica preso em janela do apartamento da ex após tentar reconciliação

Um homem correu risco de vida após ficar preso na janela do apertamento da ex-namorada. Ele tentava a reconciliação, mas ela o mandou embora. O caso aconteceu na Ucrânia.

Foto: divulgação – Polícia de Kherson



Testemunhas informaram aos policiais que o homem tentou fazer avanços indesejáveis para a ex-namorava enquanto estava bebendo. A moradora mandou o ex embora, mas ele tentou voltar e foi espremido por uma janela travada.

Com medo, a mulher chamou a polícia. “A parte inferior do corpo do homem estava para fora da janela. Ele estava inconsciente e mal respirava”, declarou um policial citado em reportagem do “Sun”.