Homem morre após usar ‘super cola’ como preservativo

Um caso bizarro chocou a web nesta semana após ganhar os noticiários mundo afora. Salman Mirza, de 25 anos, morreu no último domingo (22), após usar uma espécie de “supercola”, no lugar da camisinha.

De acordo com o relato do “The Times Of India”, a investigação policial apontou que o jovem se hospedou em um hotel com duas mulheres, uma delas a sua noiva. Pela noite quando iniciou a relação sexual, ele descobriu que não tinha camisinhas no local e resolveu colocar o adesivo de cola epóxi na região da genitália.

No dia seguinte ele já foi encontrado desacordado por um amigo, chegou a ir ao hospital, mas seu estado de saúde piorou drasticamente e ele acabou falecendo.

Segundo a polícia, amigos afirmaram que Salman e sua esposa eram usuários de drogas e ele morreu devido a falência múltipla dos órgãos, o uso errado da “supercola” pode ter piorado sua situação.