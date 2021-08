Homem morre em incêndio em residência em Maceió

Um incêndio destruiu parte de uma residência e deixou uma pessoa morta na noite deste domingo (22), na Rua São João, bairro do Vergel do Lago, região sul da capital. A vítima foi identificada extraoficialmente como José Cícero. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h. Cinco viaturas foram encaminhadas ao local e,…

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h. Cinco viaturas foram encaminhadas ao local e, segundo a corporação, o fogo destruiu toda a parte térrea da residência. Um morador foi resgatado com vida e o segundo foi encontrado já em óbito.

O CBMAL não informou a causa do incêndio, que atraiu dezenas de curiosos. Além do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Perícia e IML foram ao local. O corpo foi periciado e encaminhado à sede do Instituto para ser submetido à necropsia.