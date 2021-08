Na última semana, um homem viralizou nas redes sociais após tocar ‘My Way’ canção de Frank Sinatra no piano disponibilizado no Shopping Barra. O talentoso, inclusive, já foi identificado: se chama Adilson Rafael da Cruz e realizará apresentações no centro comercial ao longo do fim de semana.

Nos dias 6 e 7 de agosto, a apresentação acontece das 16 às 18h. Já no domingo, será das 15 às 17h. O anúncio foi feito nas redes sociais do shopping.