Homenagem: Paulo Gustavo ganha especial de fim de ano na TV

Paulo Gustavo irá ganhar um especial de fim de ano no Multishow. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do O Globo, fará parte da homenagem os textos que o ator desenvolvia para a série “Minha Mãe é Uma Peça”, que viria ao ar logo após o sucesso estrondoso dos três filmes no cinema.

O humorista começaria a gravar a série em fevereiro deste ano, no entanto, o projeto foi adiado por causa da pandemia. Paulo Gustavo faleceu em maio após complicações da Covid-19.

De acordo com a publicação, Susana Garcia e Fil Braz, grandes amigos do humorista, fazem parte do projeto que também será exibido na Globo e no Globoplay.