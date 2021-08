Humanismo: conheça o autor Gil Vicente!

Gil Vicente: um resumo sobre o autor

O humanismo, movimento literário que esteve em vigor entre os séculos XV e XVI, contou com grandes nomes.

Um de seus principais nomes é Gil Vicente. Assim, não é de se surpreender que questões sobre o autor apareçam com tanta frequência nas principais provas do país, com um destaque para aquela do ENEM e aquelas dos vestibulares.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com as principais características desse autor que você precisa dominar.

Gil Vicente: introdução

Gil Vicente é considerado o iniciador do teatro português. O marco inicial de sua produção acontece no ano de 1502, quando o autor publica a peça Monólogo do vaqueiro ou Auto da visitação.

Reconhecido ainda em vida, Gil Vicente buscou nas tradições populares (provérbios, cantigas e novelas) e nas pessoas de diferentes camadas sociais o material que serve de assunto para as suas obras. Daí o autor elaborar um painel da sociedade portuguesa do início do século XVI.

Gil Vicente: características de sua produção

Dentre as principais características do denominado “teatro vicentino”, podemos citar:

Uso de alegorias de tipos

Uso de linguagem coloquial, com o objetivo de registrar o falar das várias classes sociais

Presença de temas religiosos e profanos

Retrato de costumes

Composição em redondilhas

Sentido moralizante

Gil Vicente: peças de destaque

Diversas peças de Gil Vicente são abordadas com destaque pelas principais provas do país. Porém, uma se destaca: Auto da barca do inferno.

Na peça, duas barcas se encontram ancoradas em um porto. Em uma delas se encontra o diabo e na outra se encontra um anjo. Perante essas duas personagens que simbolizam uma alegoria do Juízo final, desfilam tipos característicos do século XVI (século em que a obra foi escrita), em Portugal. Com isso, Gil Vicente objetivava criticar determinados aspectos desses tipos e, de certa forma, criticar também a sociedade como um todo.

Dentre os tipos, podemos citar: o fidalgo, o agiota, o sapateiro, os cavaleiros das Cruzadas, a alcoviteira, o padre e outros. Todas as personagens almejam entrar no Reino dos Céus (paraíso), mas apenas o parco e os cavaleiros são salvos.