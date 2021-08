Icatu oferece vagas para home office

A Icatu, uma empresa brasileira que trabalha com soluções em Seguro de Vida, Previdência e Capitalização, está oferecendo novas vagas para sua área de Tecnologia da Informação. As chances são para contratação imediata e há a possibilidade de atuação 100% home office.

As contratações vão de encontro ao processo de expansão e, principalmente, de transformação digital que vem sendo estruturado na companhia. Para se ter uma ideia, nos últimos cinco anos a empresa fez investimentos de aproximadamente R$ 400 milhões e está mais focada em desenvolver soluções mais simples e intuitivas a partir da inovação e da tecnologia.

Segundo a empresa, as oportunidades são para os mais diversos níveis de senioridade nos cargos de Analista de Sistemas, Analista de Produtos, Assistente de Suporte Comercial, Assessor Comercial, Arquiteto de Soluções, Desenvolvedor, entre outros. Os requisitos, é claro, varia de acordo com a posição desejada, assim como o escopo de atuação.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como Restaurante interno, Programa de treinamentos, Programa de remuneração variável, Horário flexível, Desconto em produtos, Convênio com empresas parceiras, Empréstimo Consignado, Café da manhã, Auxílio fretado, Auxílio academia, Participação nos Lucros ou Resultados, Previdência privada, Auxílio funeral, Auxílio farmácia, Cesta de natal, Auxílio Creche, Vale transporte, Vale refeição, Vale alimentação, Assistência odontológica e Assistência médica.

Como se candidatar

Os interessados poderão acessar a lista completa de vagas diretamente no site https://site.vagas.com.br/icatuseguros. O cadastro no processo seletivo pode ser realizado no mesmo endereço eletrônico e não há uma data limite para o término das inscrições. Assim, a seleção ficará em aberto até o preenchimento dos cargos ou demanda da empresa.

