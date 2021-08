Idade Média: como vai cair no seu vestibular?

Idade Média: análise questões de vestibulares

A Idade Média é um período da história caracterizado por uma série de eventos, transformações e de inovações.

Como sabemos, diversos temas da Idade Média são abordados por questões de história das principais provas do país.

Assim, para que você descubra como o período pode aparecer nos seus exames, o artigo de hoje trouxe uma análise de duas questões sobre a Idade Média. Confira!

Idade Média: análise questão 1

(PUCCAMP – 2018) A visão da Alta Idade Média como “Idade das Trevas”, pela historiografia, trazia uma percepção desse período como o avesso do progresso e da ciência. A denominação “Idade das Trevas” foi associada a alguns eventos e características desse período, caso

da superexploração dos camponeses, da expansão desenfreada das cidades, da mortandade ocorrida ao longo da Guerra Santa. das perseguições aos hereges, da proliferação das ordens mendicantes armadas, da destruição sistemática de castelos e abadias. do declínio da cultura antiga, a destruição do Império Romano pelas invasões bárbaras, do controle da difusão do conhecimento pela Igreja Católica. da Guerra dos Cem Anos, do processo de cercamento no campo, da violência dos servos contra seus suseranos. das consequências da Revolução Puritana, do fracasso das Cruzadas, da proliferação de bandoleiros e foras da lei.

Análise:

A questão da PUCCAMP aborda um tema muito importante e que aparece frequentemente em provas: o conceito de “Idade das Trevas”, frequentemente associado à Idade Média.

O conceito de “Idade das Trevas” foi criado pelos pensadores do Renascimento, já na Idade Moderna. Os mesmos denominavam o período dessa forma porque, segundo eles, os homens medievais teriam sido os responsáveis por um retrocesso, marcado pelo fim da cultura da Antiguidade Clássica e pelo controle realizado pelas instituições da Igreja Católica.

Dessa maneira, podemos afirmar que a alternativa correta é a C.

Idade Média: análise questão 2

(PUC – 2018) Leia o texto abaixo.

À morte de Carlos Magno, as instituições centrais do feudalismo já se encontravam presentes, sob o dossel de um império centralizado pseudo-romano. De fato, em breve se tornou claro que a rápida generalização dos benefícios e sua crescente hereditariedade tendiam a minar todo o pesado aparelho de Estado carolíngio, cuja ambiciosa expansão nunca correspondera às suas reais capacidades de integração administrativa, dado o nível extremamente baixo das forças de produção nos séculos VIII e IX. A unidade interna do Império não tardou a ruir, no meio de guerras civis de sucessão e de uma crescente regionalização da classe aristocrática que a mantinha. […]. Ataques externos selvagens e inesperados, surgidos de todos os pontos cardeais, da terra e do mar, de vikings, sarracenos e magiares, pulverizou todo o sistema paraimperial de governação dos condes que ainda subsistia.

Sobre os fatores presentes na transição da Antiguidade ao feudalismo na Europa Ocidental, estão CORRETAS as seguintes alternativas que indicam características desse período.

I) Decadência econômica e estagnação técnica do Império Romano.

II) Incapacidade administrativa dos Estados nacionais (como França, Alemanha e Itália) em fazer frente às invasões bárbaras.

III) Crescente influência da Igreja Católica sobre os senhores locais.

IV) Progressivo papel desempenhado pela servidão nas relações econômicas e sociais.

V) Afastamento da nobreza das antigas cidades romanas e sua fixação nas áreas rurais.

A) Somente I e II.

B) II, IV e V.

C) Somente IV e V.

D) Todas estão corretas.

E) I, III, IV e V.

Análise:

A questão aborda um tema extremamente importante: a transição da Idade Antiga para a Idade Moderna.

A alternativa E é a alternativa correta. Isso porque, ela afirma que todas as frases estão corretas, com exceção da II.

A afirmação II é incorreta. Isso porque, os Estados Nacionais se formariam somente a partir dos séculos XII e XIII, já na Baixa Idade Média. Portanto, não podemos afirmar que eles não conseguiram enfrentar as invasões bárbaras, já que essas aconteceram muitos séculos antes, durante a transição da Idade Antiga para a Alta Idade Média.

Todas as outras alternativas estão corretas e abordam conceitos da Baixa Idade Média e do Feudalismo.