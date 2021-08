Idoso de 98 anos mata homem no Largo Dois de Julho; vítima discutia com a companheira

A tarde do último domingo (22), foi marcada por tiros no largo Dois de Julho, em Salvador. Um idoso de 98 anos atirou em Welton Lopes Costa, de 34, durante uma discussão. O filho e a esposa da vítima presenciaram o crime. As informações são do jornal Correio.

De acordo com moradores da região, tanto Welton como o idoso moram no Dois de Julho. Na ocasião, a vítima estava celebrando o carro novo com os amigos, até que decidiu ir buscar a esposa, Jennifer, na padaria onde ela trabalha. Durante o percurso, o casal discutiu.

O suspeito do crime, identificado como Tzeu, é um ex-policial militar aposentado. Ainda segundo moradores, ele estava bebendo em uma churrascaria e presenciou a discussão de Welton e Jennifer. Após ser ignorado pelo casal, o idoso os seguiu e atirou em Welton.

Foram disparados três tiros: dois atingiram a vítima no peito e um atingiu Jennifer no pé. Welton chegou a ser socorrido no Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

O idoso, conhecido por ser temperamental, foi levado até a delegacia pelos moradores do bairro. Lá, ele afirmou que Welton estava agredindo a esposa, fato que não foi comprovado nas imagens obtidas.