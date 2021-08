IFAC abre período de inscrição do Vestibular 2021/2 via Enem

O Instituto Federal do Acre (IFAC) abriu o período de inscrição do Vestibular 2021/2. Conforme o edital, os interessados têm até o dia 17 de setembro para realizar a inscrição. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site do IFAC.

Ainda de acordo com o edital, a seleção será feita a partir das notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O IFAC irá aceitar as notas das edições ocorridas entre 2010 e 2020.

Vagas e resultado

Conforme o cronograma, o Instituto irá liberar o resultado preliminar do processo seletivo no dia 20 de setembro, de modo que os candidatos poderão entrar com recurso nos dias 21 e 22 seguintes.

Já a divulgação do resultado final, com a convocação da 1ª chamada, está prevista para ocorrer no dia 24 de setembro.

Ao todo, a oferta do IFAC é de 320 vagas para os cursos de graduação em Tecnologia em Logística, Tecnologia em Processos Escolares, Licenciatura em Matemática, e Licenciatura em Ciências Biológicas no campus Rio Branco, e para os cursos de Tecnologia em Agroindústria e Tecnologia em Agroecologia no campus Xapuri.

Seleção para os cursos técnicos

Além de realizar seleção para os cursos de graduação, o IFAC também está recebendo inscrições para a seleção dos cursos técnicos subsequentes. De acordo com o edital, o prazo para a inscrição é 17 de setembro.

As vagas ofertadas são para os seguintes cursos técnicos: Recursos Pesqueiros; Agroecologia; Zootecnia; Agropecuária; Recursos Humanos; Segurança do Trabalho; Serviços Jurídicos; Serviços Públicos; e Administração. As vagas estão distribuídas nos campi Baixada do Sol, Rio Branco e Tarauacá.

Confira mais detalhes no site de Processos Seletivos do IFAC.

