Imperatriz-MA 0 x 1 Moto Club-MA – Papão vence e tira invencibilidade do rival jogando em casa

São Luis, MA, 07 (AFI) – Em partida válida pela décima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o Imperatriz recebeu o Moto Club, no estádio Frei Epifânio, e viu sua invencibilidade jogando em casa ter fim. A partida terminou 1 a 0 para os visitantes, com gol de Wallace Lima.

Com a derrota, o Imperatriz foi ultrapassado justamente pelo Moto Club e, atualmente, se encontra na quarta colocação com 14 pontos. Já o rival Moto Clube, com a vitória, subiu para a terceira posição e está com 15 pontos.

O JOGO

Com um bom jogo no primeiro tempo, as equipes estavam merecendo abrir o placar, mas foi o Moto com Wallace Lima tirando do goleiro aos 24 minutos, que conseguiu abrir o placar no clássico.

Mesmo com a vitória o time foi melhor, continuou pressionando e mereceu ampliar o placar, mas parou no goleiro Diego e não teve a sorte ao seu lado em alguns momentos. Após os 30 minutos da segunda etapa, os visitantes se pouparam e foram administrando a vantagem. O jogo permaneceu assim até o fim. 1 a 0 para o Moto Club, novo terceiro colocado do Grupo A2.

PRÓXIMO JOGO

O Moto Club tentará se firmar na terceira colocação ou até mesmo subir para a segunda posição contra o Paragominas, no próximo sábado. No mesmo dia, o Imperatriz vai pegar o Juventude Samas, também do Maranhão.