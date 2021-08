Império: Ao ver Comendador, Cora ameaça matar Manoel

Nos próximos capítulos de “Império”, Cora (Marjorie Estiano), segue o rastro de José Alfredo (Alexandre Nero) e verá o comendador em carne e osso. A vilã ainda ameaçará Manoel (Jackson Antunes) para saber o verdadeiro paradeiro de seu eterno amor.

A morena aproveitará a viagem de Cristina (Leandra Leal) e vai acompanhar o trajeto inicial da sobrinha até ver Josué (Roberto Birindelli) na frente do bar de Manoel. Corá estranhará o movimento do motorista estacionado tão cedo no estabelecimento e verá José Alfredo saindo.

“Sua estúpida, por que você desistiu de dar plantão na porta da porcaria desse bar? Ele estava aí o tempo todo”, dirá.

A megera corre para o restaurante e ameaça Manoel para saber o paradeiro do “imperador”. “Chama o rabecão, que é para lá que você vai, se tentar me enganar de novo”, alertará.

Manoel tenta desconversar, mas a morena estará irredutível. “Só que Deus me trouxe até aqui, mandou eu sair de casa cedinho só para eu testemunhar que ele está vivo”, falará.