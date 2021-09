Império: após forjar morte, José Alfredo é preso

[ad_1]







Os próximos capítulos de “Império” não trazem boas notícias para o poderoso Comendador. José Alfredo (Alexandre Nero), será preso após ter forjado sua própria morte. Maria Marta (Lilia Cabral) será a responsável por “dedurar” para a polícia o esconderijo de seu amado.

O Comendador estará no galpão da União de Santa Teresa quando dá de cara com a polícia em sua procura. “Nós não vamos algemá-lo”, dirá um policial. “Façam isso ou eu fujo […] Vamos lá, cumpra sua tarefa, que é me prender. Coloque as algemas, disso eu faço questão”, dirá o dono da Império.

Ele aproveitará o momento para agradecer aos membros da escola de samba pelo acolhimento: “Queria dizer que agradeço muito. Agradeço a estadia, a maneira como vocês me acolheram. Quero que saibam que nem que seja em pensamento, vou estar na avenida com vocês”.

Após denunciar seu amado, Maria Marta desabará no choro após pensar nas consequências do seu ato. “Me perdoa, Zé! Eu te amo tanto. Você sabe que eu não faria nada de mal. Eu sei que estou pedindo demais, você não vai me perdoar nunca. Mas a culpa é sua, Zé! Porque você insiste em não aparecer”, desabafará.