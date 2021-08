‘Império’: Após frustração sexual, Cora vai dar em cima do capanga do Comendador

Após desconfiar as segundas intenções de Josué (Roberto Birindelli), capanga de José Alfredo (Alexandre Nero), Cora (Marjorie Estiano) vai paquerar o homem nas próximos capítulos da novela Império. Tudo vai começar quando ela acordar e der de cara com Josué dentro do seu quarto de hotel.

Após se frustrar sexualmente ao chantagear o comendador para conseguir transar, Cora será dopada e terá o diamante roubado. Ela irá acordar sem memória e verá o capanga ao seu lado. Ela vai estranhar o fato de ter acordado vestida e irá questionar o personagem de Roberto Birindelli que irá mentir dizendo que ela estava nua e que ele a vestiu.

“Você sabe que não é de se jogar fora? Podia muito bem ter se aproveitado de mim. Ou será que aproveitou?”, perguntará Cora.

Sem graça, Josué vai falar que jamais encostaria um dedo em Cora. “Eu sou casado, tenho duas gurias e quatro piazinhos para cuidar, e a minha mulher é ciumenta”, acrescentou ele.

“Essa barba rala já deve ter rasgado muita meia-calça… Você é safado! Pai de família… Sei…”, rebaterá. Ao deixar Cora em casa, Josué vai zombar da virgindade da megera. “Quero ver quando descobrir que não perdeu o lacre de fábrica”, dirá o rapaz.