Império: Após ‘morte’ do Comendador, Maria Marta faz proposta inesperada para Isis

Maria Marta (Lilia Cabral) deixará de lado a rivalidade com Maria Isis (Marina Ruy Barbosa) e surpreenderá a amante de José Alfredo (Alexandre Nero) com uma proposta. Após a suposta morte do comendador, a viúva convidará a jovem para preparar o corpo do protagonista para o funeral na novela das nove da Globo.

A veterana ligará para a ruiva e dará a notícia da morte do pai de Cristina (Leandra Leal). A madame também pedirá para que a jovem vá até sua casa.

Já na mansão, a mocinha será surpreendida com o convite: “Vamos cuidar do amor das nossas vidas para que ele entre na eternidade como o homem lindo que sempre foi”, dirá Marta para a jovem.

As duas começarão a despi-lo, e Isis a agradecerá, muito emocionada: “Obrigada por me deixar fazer parte desse momento. Apesar de esse ser o dia mais triste de toda a minha vida, eu fiquei comovida da senhora me deixar fazer parte, deixar eu ficar perto dele”.



“Vai rezar pela alma dele. É o melhor que você pode fazer”, pedirá Maria Marta, sem saber que a morte do marido não passa de uma farsa.