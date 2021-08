Império: Após ‘ressucitar’, José Afredo se arrisca e vai atrás de Isis

O comendador vai viajar de ônibus, saindo de Minas Gerais, para passar o Natal com a amada. Ele dirá para Josué (Roberto Birindelli) que não teve nenhuma mulher no período em que esteve “morto” e pedirá ajuda ao amigo.

O protagonista, entretanto, ficará parado olhando para a janela da moça de longe e será flagrado por Batista (José Negreiros). O porteiro correrá para chamar a ruiva, que achará que o funcionário do prédio enlouqueceu.

Ainda sem saber que foi visto, José Alfredo irá embora aliviado: “Foi bom ela não ter me visto, eu realmente não ia resistir, ia me ajoelhar aos pés dela e pedir perdão mil vezes e, se ela me perdoasse, ia querer ficar com ela! Mas, neste momento, não tenho tempo para isso. Preciso voltar a ser quem eu era”.