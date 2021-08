Império: Cora faz ‘vigia’ em cemitério e descobre que José Alfredo está vivo; entenda

A falsa morte de José Alfredo (Alexandre Nero), em Império, vai mexer com muitos personagens da trama e um deles é a vilã Cora (Marjorie Estiano). Ela vai descobrir que o amado está vivo ao fazer uma “vigia” no cemitério. Ela optará por esconder o segredo para não ser chamada de louca. Dessa forma, ela “foge” de ser levada para o hospício.

Muito abalada com a morte do Comendador, a tia de Cristina chegará a dormir no cemitério. Ela acordará com um grito de José Alfredo e encontrará o caixão aberto.

“Ressuscitou! Nem esperou o terceiro dia! Obrigada, Deus. Obrigada por esse milagre! Vou agradecer a essa dádiva ofertando ao Zé todo o amor que acumulei por décadas! Zé! Cheguei, meu amor! Sou eu, Cora! A sua prometida!”, dirá a vilã.

Apesar de não encontrar o “corpo” do Comendador, Cora achará o anel do empresário e usará a aliança para se tornar “noiva” do comendador. “O anel dele! Deixou para mim, sua noiva do pós-morte. Sim, Zé Alfredo voltou dos mortos e só Deus sabe como foi possível! Mas não importa, o que importa é que o mundo inteiro precisa ouvir essa notícia”, gritará ela.