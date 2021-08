Império: Cora leva ‘rasteira’ de José Alfredo e prova do ‘próprio veneno’; entenda

A vilã de ‘Império’, Cora (Marjorie Estiano) vai provar do “próprio veneno” nos próximos capítulos da novela. Isso porque José Alfredo (Alexanre Nero) vai voltar do “mundo dos mortos” para pegar o anel que ela roubou dele.

Cora estará sozinha no quarto e perceberá a ausência da joia. “Antes de descer, um detalhe: só a última olhadinha do ano no anel do meu comendador. Minha vontade era ostentar ele no dedo, mas eu não posso”, cochichará”.