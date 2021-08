‘Império’: Cristina fica cheia de ódio e bate-boca com Cora: ‘te meto a mão na cara’

Cristina (Leandra Leal), a filha mais velha de José Alfredo (Alexandre Nero), não vai gostar nem um pouco de ouvir as palavras de Cora (Marjorie Estiano) após uma reportagem divulgar vários casos polêmicos do comendador. A vilã dirá que é capaz de depor contra o personagem de Alexandre Nero.

Cristina ficará cheia de ódio ao ouvir isso e irá humilhar Cora em um intenso bate-boca. No meio da briga, a filha do comendador irá quase agredir a personagemde Marjorie Estiano: “Te meto a mão na cara”. As cenas estão previstas para irem ao ar no dia 12 de agosto.

Após a publicação da matéria, Cora vai afirmar que tudo o que foi dito por Téo Pereira (Paulo Betti) é verdade. “Como você pode ter tanta certeza assim?”, questionará Cristina. “Eu sou testemunha. Eu estava na rodoviária e vi quando ele conheceu Sebastião Ferreira”, explicará Cora.

Cristina vai lembrar que foi nessa ocasião em que a tia deu um falso recado de Eliane (Vanessa Giácomo/Malu Galli) a José Alfredo e a vilã dirá que ela ficava com os dois irmãos como uma cadela.

Ness se momento, a jovem vai pra cima da tia. “Você não fala assim da minha mãe, que eu perco todo o respeito que eu tenho por você. Te meto a mão na cara, coisa que a dona Eliane não teve tempo de fazer”, ameaçará a sobrinha.

Cora continua provocando e irá relmebrar que ela fez a mesma coisa ao ficar com (Rafael Cardoso) e Fernando (Erom Cordeiro) ao mesmo tempo.

“Sua mentirosa! Asquerosa, amarga, vazia, seca, invejosa. A inveja foi a única coisa que te moveu a vida inteira. Foi por isso que você fez tudo que fez contra a minha mãe”, xingará a filha do comendador.