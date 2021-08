Império: Cristina investiga desvio milionário e descobre principal inimigo do comendador

Cristina (Leandra Leal) irá à Suíça a pedido de José Alfredo (Alexandre Nero) para investigar fraudes financeiras detectadas por ele. A loira irá até o banco para questionar desvios milionários e descobrirá que um homem chamado Fabrício Melgaço foi o responsável pelas transferências.

O pai de Cris ficará revoltado ao ver que sua conta internacional está no vermelho e dirá que a senha dele é de fácil dedução para aqueles que convivem com ele. As primeiras desconfianças são em cima de José Pedro (Caio Blat) já que ele é o diretor financeiro da empresa da família. No entanto, o marido de Maria Marta (Lilia Cabral) apostará em Maurílio (Carmo Dalla Vecchia).