Império: Cristina realiza exumação de corpo para ajudar José Alfredo; entenda

Cristina (Leandra Leal) atenderá a um desejo do pai de arrepiar os cabelos. José Alfredo (Alexandre Nero) exigirá que a loira autorize a exumação do seu túmulo, utilizado na sua morte ‘fake’. A garota ficará receosa, mas o comendador dirá que tudo faz parte da estratégia do plano criado por ele.

A imperatriz convencerá o restante dos filhos a fazer a exumação do corpo de Zé Alfredo. E imediatamente, Cristina se negará. No entanto, José Alfredo dirá para que ela aprove o ato. “O senhor quer que eu concorde com a dona Marta e deixe ela mandar abrir o seu caixão?”, dirá Cristina.

‘Pare de se martirizar com isso. Esqueça o que tem lá dentro ou não. Faça o que eu te pedi. O importante é acabar com esse disse me disse da minha morte. Tirar da cabeça da Marta que estou vivo…’. Com a resposta do pai, a jovem aceitará participar de mais uma etapa do plano. “Eu vou fazer… Se não tem outro jeito… Eu prometi ficar sempre do seu lado, assim que vai ser”, finaliza Cristina.