Império: Du corre risco de morte em parto e comendador ‘ressuscita’

Du (Josie Pessoa) entra em trabalho de parto e leva toda a família Medeiros ao hospital. Após muita espera o médico chegará com uma notícia nada satisfatória para Marta (Lilia Cabral) e João Lucas (Daniel Rocha): o parto será de alto risco, tanto para a mãe quanto para os bebês.

A matriarca da família pede então que Maria Clara (Andreia Horta) e José Pedro (Caio Blat) voltem para casa, numa tentativa de ficar a sós com o caçula.



“Meu querido, vem cá, vem. Você sabe, João Lucas, que você foi o meu filho mais difícil de nascer? Nós dois quase morremos. E, no entanto, nós estamos aqui, não estamos? É a história que vai repetir. E nós vamos conseguir sobreviver”, conforta.



Durante o diálogo, Du sente muitas dores e implora aos médicos que salvem as crianças.





O grande retorno

Em plena noite de natal o fiel escudeiro do comendador, Josué (Roberto Birindelli) recebe uma ligação do próprio José Alfredo (Alexandre Nero). “Eu liguei para lhe dizer que você já pode providenciar tudo”, avisa.

Josué então corre para a rodoviária onde encontra o patrão em carne e osso, que ainda pontua: “Esse é o velho e bom comendador que está de volta”.