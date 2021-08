Império: Du fica entre a vida e a morte durante parto e João Lucas entra em desespero

Nos próximos capítulos de ‘Império’, Du (Josie Pessôa) precisará ser levada ao hospital por complicações da gravidez. No local, o médico revelará para o pai do bebê, João Lucas (Daniel Rocha), que tanto a jovem quanto os bebês correm risco de morte. O herdeiro da Império ficará completamente despeserado ao pensar na possibilidade do falecimento de Du e dos filhos.