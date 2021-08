Império: Falida, Maria Marta cede a proposta de Maurílio para salvar José Pedro

Maria Marta (Lilia Cabral) aceitará uma proposta indecente de Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) para salvar o filho José Pedro (Caio Blat). As cenas que vão ao ar nas próximas semanas. O vilão se reunirá com a família Medeiros e lançará uma negociação. “Você pode repetir essa sua proposta indecente? Porque os meus ouvidos não escutaram muito bem”, debochará a mãe de Maria Clara (Andréia Horta).

“Claro que eu repito. Eu proponho pagar a fiança do seu filho José Pedro porque eu tenho dinheiro pra isso, que dá e sobra, se você se casar comigo daqui um mês”, explica o malandro. “É muita provocação isso”, gritará Clara. “Meu irmão, cê quer levar uma bifa?”, ameaça João Lucas (Daniel Rocha).

“Ameaças não me abalam, porque vocês precisam do meu dinheiro pra voltarem a ter as suas vidas de principezinhos, não é?”, debochará Maurílio

Na sequência, Marta dirá que precisa conversar a sós com o vilão. “Que absurdo”, comentará Amanda (Adriana Birolli). “Eu acho que faria a mesma coisa pelos meus filhos”, constatará Du (Josie Pessôa). “É, se ela fizer isso vai ser por todos nós. Coitada da minha tia”, lamenta a amante de José Pedro.

“Maurílio, eu realmente não estou em condições de recusar a sua oferta financeira, como você mesmo fez questão de lembrar, já que eu preciso tirar o meu filho da cadeia”, falará a madrasta de Cristina (Leandra Leal). “Enfim você concorda comigo, não é? Eu acho ótimo que você tenha recobrado a sua racionalidade, Marta”, dirá o golpista.