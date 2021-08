Império: João Lucas passa mal ao saber que Du está grávida de gêmeos

Nos próximos capítulos de Império, os momentos após a união dos pombinhos Du (Josie Pessoa) e João Lucas (Daniel Rocha) serão marcados com uma surpresa e tanto. A ruiva revelará que está grávida de mais de um bebê e o caçula de José Alfredo passará mal com a notícia. “São gêmeos, dois?”, perguntará a amada.

O casamento será oficializado na sala da mansão dos Medeiros. Devido à ausência dos pais no evento, Du entrará de braços dados com Silviano (Othon Bastos) e será recebida com muita emoção pelo irmão de José Pedro (Caio Blat).

Sozinhos no quarto, ela chocará o herdeiro da Império com a notícia. “São gêmeos, dois?”, questionará João Lucas. “Você não estudou matemática, um mais um é igual a dois”, brincará a esposa. Mais do que surpreso, o jovem quase desmaiará. “Como é que você fala isso assim, quer matar o papai aqui?”, dirá o filho de Maria Marta, após se recuperar do susto.