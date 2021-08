Império: José Pedro é denunciado por Maurílio e preso por contrabando

José Pedro (Caio Blat) será denunciado por Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) por contrabando de pedras preciosas. Na trama, ele ainda será preso e noticiado nas manchetes de páginas policiais.

As cenas, que vão ao ar a partir de 4 de setembro, mostram o filho ambicioso de José Alfredo (Alexandre Nero) se encontrando com um contrabandista no restaurante de Vicente (Rafael Cardoso). Do lado de fora, Maurílio chamará a polícia. Danielle (Maria Ribeiro) se juntará ao amante para assistir à prisão do ex-marido.

Os policiais irão chegar assustando Maria Isis (Marina Ruy Barbosa) na recepção. E em paralelo, o contrabandista Kleber (Júlio Levy) notará a movimentação. ‘Sujou. A polícia tá área. Eu conheço aquele careca ali. Não é possível, deve ter sido alguma denúncia anônima’, dirá o bandido.

‘Não é possível, ninguém sabia desse encontro, Kleber’, diz José Pedro. ‘É culpa sua, você é um incompetente. Dá aqui meu dinheiro’, acusará o criminoso. Na sequência, o detetive da polícia dá voz de prisão, revista os dois e encontrará pedaços do diamantes rosa de José Alfredo.

‘Pra que esse dinheiro todo? É declarado?’, questiona o policial. ‘Eu posso explicar. As pedras são da família, esse dinheiro é herança. Eu tava repassando pra um primo meu, isso foi um desejo do meu pai. Eu sou filho do comendador José Alfredo de Medeiros. Você sabe muito bem quem ele é, você sabe que não pode fazer isso comigo!’, ameaça o golpista.

‘Eu tô pouco me lixando de quem o senhor é filho. Eu conheço muito bem aquele ali, que já respondeu pelo crime de contrabando de joias outras vezes e vocês estão presos sim’, decreta o agente.