Império: Maria Clara surta ao ver Cristina assumir presidência da joalheria

A família Medeiros não aceitará de primeira a decisão de José Alfredo (Alexandre Nero) em deixar Cristina (Leandra Leal) no controle da empresa em sua ausência. Maria Clara (Andréia Horta) se revoltará. “Me tratou como empregadinha”, dirá a designer de joias, irritada com o pai.

Em cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 18, Cristina convocará uma reunião com toda a família. “Uma reunião convocada pela bastarda de Santa Teresa? Quem ela pensa que é?”, questionará Maria Marta (Lilia Cabral).

“Ela não fez questão de dizer em alto e bom som que meu pai passou a empresa para o nome dela? Então, agora ela que manda na gente. Agora é oficial, a Cristina é a presidente do grupo”, Maria Clara comentará indignada.

“Nunca imaginei que ele fosse fazer isso comigo. Com todos nós, os filhos legítimos. Ele deixou muito claro que a pobrezinha de Santa Teresa é muito mais filha do que a gente. Quer saber? Eu quero que se dane essa reunião, que se dane essa menina e que se dane a Império inteira, eu tô fora”, afirmará.

“Meu compromisso era com o meu pai, e ele me tratou como se eu fosse uma empregadinha, como se eu fosse uma qualquer”, reclama Maria Clara. A mãe dela, no entanto, mandará que os filhos parem de se lamentar. “Nós temos que estar firmes. Muita água ainda vai rolar por debaixo da ponte. Antes que vocês fiquem histéricos, pensem um pouco”, alerta Maria Marta.