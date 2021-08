Império: Maria Isis é humilhada após a morte José Alfredo

A morte ‘fake’ do comendador (Alexandre Nero) será um pesadelo para Maria Isis (Marina Ruy Barbosa). Nos próximos capítulos de Império, a amante de José Alfredo desmaia ao receber a notícia e acordará na esperança de que tudo foi um sonho ruim.

Vicente (Rafael Cardoso), chefe da ruiva, confirmará a péssima notícia. “Onde é que foi que aconteceu? Onde é que ele tá?”, perguntará Isis desesperada.

Magnólia (Zezé Polessa) aparece no exato momento para tripudiar da filha. “Tá na casa dele! Com a outra. Com a esposa legítima. Foi com quem ele estava quando bateu as botas”, dirá .

“Não fala assim com ela numa hora dessa, Magnólia”, pedirá Severo (Tato Gabus Mendes). “Por que não, se o bafão já tá em todo lugar na internet? Aposto que algum empregado tirou até uma foto dele caído no chão, com a esposa chorosa ajoelhada do lado”, fala a megera.

Enquanto isso, ‘sweet child’ ficará estática tentando assimilar que perdeu seu grande amor. “O meu Zé?”, questiona a ruiva. “Te deixou sabe com o quê? Adivinha! Uma mão na frente e outra atrás. Sem nada!”, diz a mãe aproveitadora.