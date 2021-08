‘Império’: Maria Isis se cansa de José Alfredo e dá um fim na relação

No capítulo desta terça-feira (10) de Império, Maria Isis (Marina Ruy Barbosa) colocará um basta na relação com José Alfredo (Alexandre Nero). Cansada da desconfiança do Comendador, a jovem resolve terminar o relacionamento. “Não dá mais”, afirmará a ruiva.

“Eu estou a mercê de um inimigo perigoso. E no meio desse turbilhão todo me aparece a sua mãe contando essa lorota de que você estava grávida do meu filho, do Lucas. Como você pensa que minha cabeça ficou? Sim, dei uma surtada e é por isso que te peço perdão”.