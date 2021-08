Império: Maria Marta enfrenta Isis após noite com José Alfredo

Nos próximos capítulos de Império, Maria Marta (Lilia Cabral) vai enfrentar Maria Isis (Marina Ruy Barbosa) para descobrir o esconderijo de José Alfredo (Alexandre Nero). A matriarca da família Medeiros chegará na casa da amada do comendador logo após uma noite romântica do casal. “Onde ele está?”, questionará.

A desconfiança de Maria Marta sobre a falsa morte do marido ganhou força com os últimos acontecimentos da trama e a megera tem certeza de que ele ainda está vivo. “Como foi com ele? Eu sei que você estava com o Zé Alfredo”, dirá.

A ruiva até tenta desconversar e fugir do assunto, mas Maria Marta não dá trégua: “A forma como você atravessou aquela porta, com aquela carinha de felicidade, meu Deus do céu. É evidente de que passou a noite no bem bom”.

“Sabe por que eu sei que você estava com o José Alfredo? Porque você nunca teve e nunca terá olhos pra nenhum outro homem que não seja ele. Então me diz. Fala! Onde é que ele está escondido? Fala”, completará.