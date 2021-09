Império: Maurílio descobre viagem de Cristina e arma contragolpe

[ad_1]







Nos próximos capítulos de “Império”, Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) chegará ao posto do imperador da família Medeiros, mas os embates com os membros não terminarão. Cristina (Leandra Leal) viajará para a Suíça em busca de informações sobre o sumiço do dinheiro do Comendador. O vilão descobrirá a viagem e armará um contragolpe contra a mocinha.

Os irmãos Clara (Andréia Horta) e José Pedro (Caio Blat) investigam a viagem misteriosa de Cristina, mas sem sucesso de descobrir o paradeiro. Maurílio que está na cola da família, ouve toda movimentação em torno dessa viagem e vai começar a perceber que a sobrinha de Cora (Marjorie Estiano) trama contra ele.

O novo marido de Maria Marta (Lilia Cabral) colocará um infiltrado no camelódromo para descobrir o local da viagem misteriosa de Cristina.

“Eu quero que você descubra exatamente para onde a Cristina foi. Eu até já sei qual é. Mas eu preciso de uma comprovação”, dirá.

“Eu quero um documento. Quer um exemplo? Eu dou. Um voucher do voo, a comprovação da compra da passagem. Ou, sei lá, pode ser também a via da Cristina do cartão de embarque, que certamente ela vai querer guardar de recordação. Pode ser a etiqueta da mala, o passaporte dela que tem o carimbo de onde ela foi, essas coisas”, completará.

Ao receber uma ligação misteriosa, o vilão fica certo de que a mocinha está na Suíça atrás do dinheiro desviado.

“Quero que você me diga com toda certeza: o dinheiro que você desviou está mesmo num lugar seguro?”, perguntará ao dar início ao mistério.