Império: Maurílio se instala na mansão Medeiros e João Lucas perde controle

A cara de pau de Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) não tem limites. Na tentativa de tomar o lugar de José Alfredo (Alexandre Neto), o farsante se muda para a mansão Medeiros.

Nas cenas previstas para irem ao ar no capítulo de sábado (4), o vilão será hostilizado pelos filhos de Maria Marta (Lilia Cabral) ao se apossar do quarto e do lugar na mesa do comendador. “Qual é o problema? Eu já me apossei de coisas muito mais íntimas do que essa cadeira”, ironizará Maurílio.

“Por que você quer sentar nessa cadeira? Você pensa que é ele? O comendador é insubstituível”, rebaterá a mulher do comendador. “Respeita o nosso pai e levanta dessa cadeira”, ordenará Maria Clara (Andréia Horta). O biólogo dirá que o “Homem de Preto” tirou a vida de seu pai e que ele vai fazer o que ele quiser.