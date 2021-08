Império: saiba todos os detalhes de como será a morte forjada de José Alfredo

Os próximos capítulos de Império serão de fortes emoções. José Alfredo (Alexandre Nero) vai morrer na frente da família e, o que eles não sabem é que tudo é forjado. O comendador terá a ajuda de Cristina (Leandra Leal) e Josué (Roberto Brindelli) para manter a morte falsa. O público só saberá que tudo não passa de um plano quando ele abrir os olhos dentro do caixão.

A cena começará quando Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) e Maria Marta (Lilia Cabral) estiverem em uma discussão na mansão. De acordo com informações do site Notícia da TV, a conversa vai se transformar em clima de romance. Porém, o casal será interrompido pelos gritos do ‘Homem de Preto’.

“Eu sabia que você tava aqui dentro com ele, Marta, de conluio com esse crápula! Sua falsa, quer me destruir com a ajuda desse aí. Mas tem um detalhe nisso: é cedo demais pra cantarem vitória”, dirá o comendador.

Uma briga enorme vai começar: “Você não ganha mais nada nem na sua casa, seu Zé das couves, tá perdendo tudo, até sua mulher”, provocará o Maurílio. “Seu miserável, você não me provoque, que já matei um homem e não vai me custar nada matar outro”, dirá José Alfredo.

A família estranha a confusão no andar de cima da casa. José Pedro (Caio Blat), Maria Clara (Andréia Horta), João Lucas (Daniel Rocha), Du (Josie Pessoa) e Amanda (Adriana Birolli) chegarão perplexos ao quarto.

“O pai de vocês tá surtado”, avisa Maria Marta. “Surtado vocês vão me ver quando eu quebrar o pescoço desse fuinha, desse filho da…”, tenta o comendador, sem conseguir terminar a frase. “Pai, o que você tem?”, se preocupa Maria Clara.

José Alfredo cai no chão diante da família. Marta e os filhos tentam reanimá-lo, sem entender o que está acontecendo. “Eu… Eu estou indo embora”, dirá o ‘Homem de Preto’ com dificuldade.

Com a ‘morte’ de José Alfredo, Cristina e Josué correm para deixar tudo como foi combinado. O homem de confiança do comendador ligará para a moça quando ela estiver a caminho do cemitério, e a sobrinha de Cora (Drica Moraes), nervosa, torcerá pelo sucesso do projeto.