Império: Só de cueca, Maurílio é pego no flagra por José Alfredo e vê o Comendador morrer

Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) irá dormir com Maria Marta (Lilia Cabral) na mansão dos Medeiros e será surpreendido com a visita de José Alfredo (Alexandre Nero) no quarto. O Comendador irá partir pra cima do rival, mas terá um suposto infarto na trama.

O protagonista estará abalado com a publicação feita por Téo Pereira (Paulo Betti) em seu site, onde exibe detalhes sobre o ricaço. Para não ser preso, ele tentará forjar a sua morte e utilizará o líquido verde dado pelo curandeiro Espinoza (Simon Petracchi).

Nas cenas que vão ao ar na próxima sexta-feira (13), o biólogo estará em clima de romance com Maria Marta. Os dois até começam a tirar a roupa, quando o marido do personagem de Lilia Cabral entra no cômodo da mansão.

“Eu sabia que você tava aqui dentro com ele, Marta, de conluio com esse crápula! Sua falsa, quer me derrubar com a ajuda desse aí? Mas não vai conseguir, é cedo demais pra cantarem vitória. Eu vou virar o jogo e vou ganhar!”, dirá o Comendador.

Revoltado, Maurílio partirá para cima do inimigo e o provocará: “Você não ganha nada, vai perder tudo, até a mulher você perdeu para mim”. Na sequência, Alfredo dá um soco na cara do forasteiro.

Maria Clara (Andréia Horta), José Pedro (Caio Blat), João Lucas (Daniel Rocha), Du (Josie Pessôa) e Amanda (Adriana Birolli) notarão os gritos e entrarão no meio da briga. “Pelo amor de Deus, pai. O que tá acontecendo? Ele tá passando mal”, anunciará a filha do “homem de preto”.

“Eu tô indo embora”, declarará José Alfredo, com dificuldades para respirar e cairá no chão, em razão do “infarto”.