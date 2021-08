Império: Tuane implora por nova chance com Elivaldo

Tuane (Nanda Costa) vai implorar por uma nova chance com Elivaldo (Rafael Losso). Depois de cometer tantos erros no passado, a mãe de Victor (Drico Alves) dirá que está arrependida e conseguirá levar o ex-namorado para cama. As cenas estão previstas para ir ao ar no dia 20 de agosto.

A cunhada de Cristina (Leandra Leal) verá uma oportunidade colocando o filho para dormir na sala da casa. “Eu tenho um presente pra você, de Natal”, falará a morena, dando um beijo em Elivaldo.