Império: Vicente sai no soco com Enrico em banheiro de boteco

Nos próximos capítulos de Império, Vicente (Rafael Cardoso) vai se estranhar mais uma vez com Enrico (Joaquim Lopes), só que dessa vez a questão entre os dois irá ser resolvida no soco.

A confusão vai começar quando Vicente aceitar um convite de José Alfredo (Alexandre Nero) para almoçar no bar do Manoel (Jackson Antunes). Trabalhando na cozinha do boteco, Enrico verá seu desafeto e o cercará no banheiro. O playboy insinuará que o chef está tendo um caso com seu pai, mas levará a pior.