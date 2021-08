Implantação do Open Banking: confira prazos e ações

Open Banking – o que é?

O Open Banking, ou Sistema Financeiro Aberto, é o compartilhamento padronizado de dados, produtos e serviços por meio de abertura e integração de sistemas, conforme define o próprio BCB, o Banco Central do Brasil.

Sendo assim, o Open Banking possui interface dedicada para essa finalidade, por instituições financeiras, instituições de pagamento e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BC, de forma segura, ágil e conveniente,

As ações previstas em cada fase

Veja a seguir quais serão as implementações feitas em cada fase do Open banking, conforme informações do BCB:

Conforme o BCB,o Open Banking prevê implementação gradual, realizada em fases, para o compartilhamento dos seguintes dados e serviços:

Fase 1 – Dados sobre a instituição participante

Canais de atendimento; Bem como, produtos e serviços relacionados a contas de depósitos, contas de pagamento pré-pagas, cartão de crédito e operações de crédito de varejo disponíveis para contratação.

Fase 2 – Dados sobre o cliente

Cadastrais (do cliente e seus representantes); Transacionais dos produtos e serviços da Fase 1.

Fase 3 – Serviços

Iniciação de transação de pagamento (débito em conta, transferências entre contas na própria instituição, DOC, TED, Pix e pagamento de boletos); Encaminhamento de proposta de operação de crédito.

Fase 4 – Outros dados

Produtos e serviços relacionados a operações de câmbio, credenciamento em arranjos de pagamento, investimento, seguros e previdência complementar aberta; Transacionais de clientes relacionados a conta-salário, operações de câmbio, credenciamento em arranjos de pagamento, investimento, seguros e previdência complementar aberta.

implementação do sistema – datas previstas

a)Fase 1 – até 01/02/2021: Canais de atendimento, produtos e serviços mais relevantes, como contas de depósito à vista e operações de crédito;

b)Fase 2 – até 15/07/2021: Cadastros e transações de clientes relativas aos produtos e serviços da fase 1;

c)Fase 3 – até 30/08/2021: Serviços de iniciação de transação de pagamentos e encaminhamento de proposta de operação de crédito;

d)Fase 4 – até 15/12/2021: Outros produtos, serviços e transações de clientes, como operações de câmbio, investimentos, seguros e contas-salário.

Benefícios para o cliente

Conforme informa o BCB, o Open Banking incentivará a inovação e o surgimento de novos modelos de negócio centrados em uma experiência do cliente sem fricções. Sendo assim, o BCB acredita que o sistema favorece a inclusão financeira e a educação financeira da população.

Assim, espera-se que a racionalização de processos e a redução da assimetria de informação auxiliem na definição de melhores políticas de crédito, na oferta de serviços mais adequados aos diferentes perfis de clientes e de segmentos da sociedade, bem como, na comparação entre produtos e serviços ofertados por diferentes instituições e na programação financeira por parte dos clientes. Principalmente, porque o cliente receberá ofertas personalizadas.